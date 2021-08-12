13:53
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Секретарь Совбеза рассказал, когда будет открыта граница с Таджикистаном

Граница с Таджикистаном будет открываться по мере разрешения приграничных вопросов. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил секретарь Совбеза Марат Иманкулов. Он также напомнил, что Кыргызстан не закрывал первым свои границы, а лишь принял ответные меры.

«В настоящее время мы совместно с таджикскими коллегами тесно работаем над делимитацией и демаркацией государственной границы. Также известно, что президенты наших стран провели встречу и обсудили проблемы границ. По мере разрешения приграничных вопросов границы должны открыться», — сказал он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203807/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
Через кыргызско-казахскую границу неизвестные пытались перебросить наркотики
Исчезновение Орхана Инанды. Поисками озаботился Совет безопасности Кыргызстана
Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана
Президентикке ат салышкандардын экөө талапкерликтен баш тартты
Еще два претендента на пост президента провалили экзамен по госязыку
№ 52 — в президенты выдвигается Марат Иманкулов
Чиновников обвинили в неподготовленности страны при вступлении в ЕАЭС
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и&nbsp;улетел в&nbsp;Москву Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
Аскар Акаев наконец попросил прощения у&nbsp;кыргызстанцев, но&nbsp;только за&nbsp;&laquo;Кумтор&raquo; Аскар Акаев наконец попросил прощения у кыргызстанцев, но только за «Кумтор»
В&nbsp;Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
13:42
Секретарь Совбеза рассказал, когда будет открыта граница с Таджикистаном Секретарь Совбеза рассказал, когда будет открыта границ...
13:26
По избиению управляющего рынком «Берекет универсал» завели уголовное дело
13:24
Предприниматели жалуются на продолжающиеся проблемы с доставкой товара в КР
13:02
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
12:59
Налоги придется платить: всех торгующих в интернете будут контролировать