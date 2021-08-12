Секретарь Совбеза рассказал, когда будет открыта граница с Таджикистаном

Граница с Таджикистаном будет открываться по мере разрешения приграничных вопросов. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил секретарь Совбеза Марат Иманкулов. Он также напомнил, что Кыргызстан не закрывал первым свои границы, а лишь принял ответные меры.

«В настоящее время мы совместно с таджикскими коллегами тесно работаем над делимитацией и демаркацией государственной границы. Также известно, что президенты наших стран провели встречу и обсудили проблемы границ. По мере разрешения приграничных вопросов границы должны открыться», — сказал он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.