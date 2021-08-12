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Власть

Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе составил 1,3 миллиарда сомов

Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе составил 1 миллиард 305 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госагентства регионального развития при Минсельхозе Эрмек Бахавидинов.

По его словам, восстановление разрушенных домов, социальных и коммерческих объектов в Баткенской области идет полным ходом.

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«Общая сумма ущерба составила 1 миллиард 305 миллионов сомов. Было сожжено 140 домов, восемь социальных объектов, 76 предпринимателей пострадали. Дома восстанавливаются, бизнесменам оказывается материальная поддержка, а также предоставляются беспроцентные и беззалоговые кредиты», — сказал Эрмек Бахавидинов.

Он также отметил, что государством определены стратегические дороги, которые также нуждаются в восстановлении. «Так, сейчас на автодорогах Мин-Булак — Чорго — Ак-Сай, Ак-Сай — Рават, Самаркандек — Мадыген — Маргун идут строительные работы. На участке Максат — Жаны-Жер полностью завершено асфальтирование дороги», — заключил Эрмек Бахавидинов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203795/
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