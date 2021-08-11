Дело «Кумтора». Президента просят содействовать освобождению Темира Сариева

Герой Кыргызской Республики, спикер легендарного парламента, депутаты Жогорку Кенеша, генералитет, народный писатель, народные артисты и многие другие авторитетные кыргызстанцы направили президенту страны Садыру Жапарову открытое обращение с просьбой освободить экс-премьера Темира Сариева, арестованного по решению суда по делу «Кумтора».

«Арест бывшего премьер-министра Кыргызской Республики Темира Сариева является несправедливым решением. Его обвиняют в занижении суммы экологического ущерба в то время, когда он возглавлял государственную комиссию по «Кумтору» в 2012 году. Стоит вспомнить, что возглавляемая Темиром Сариевым комиссия, согласно утвержденному положению, включала в себя двух депутатов от каждой фракции Жогорку Кенеша, членов правительства и сотрудников аппарата президента, независимых экспертов, представителей местных органов власти в лице губернаторов Нарынской и Иссык-Кульской областей. Комиссия была разделена на три группы. Первая — по правовым вопросам, вторая — по социально-экономическим, третья — по эколого-техническим. Общеизвестно, кто в какую группу входил и по какому направлению работал. Результаты комиссии были рассмотрены и одобрены депутатами Жогорку Кенеша», — отмечается в обращении.

По словам авторов письма главе государства, вся деятельность Темира Сариева всегда была направлена на процветание кыргызского народа.

«На посту премьер-министра, будучи депутатом Жогорку Кенеша двух созывов и министром экономики, он внес значительный вклад в устойчивое развитие нашего Отечества. Благодаря его волевым решениям Кыргызстану было возвращено 19 стратегических объектов, в том числе четыре пансионата на Иссык-Куле — в селе Кара-Ой пансионат «Рохат-НБУ» 19,05 гектара земли и пансионат «Дилором» площадью 21,77 гектара. В Тонском районе — пансионат «Бостон» площадью 10,65 гектара, селе Бостери — пансионат «Алтын кум» площадью 28,35 гектара. В Джалал-Абадской области возвращены Орто-Токойское водохранилище в Ала-Букинском районе, Чон-Наманганский канал (12,9 км) в Аксыйском районе, канал «Чуст» (14,5 км) и 7,05 километра полосы отвода от данного канала, насосные станции «Достук» и «50 лет октября», канал «Сол жээк Нарын» (43,1 км)», — подчеркивается в обращении.

Как информируют подписанты, в Баткенской области в собственность Кыргызстана вернули Сох-Шахимарданский канал (12 км), канал Лаган (11,2 км), автотранспортную колонну № 1 Ферганского управления транспортной техники, автобазу № 4 «Фергананефть», земельные участки, расположенные в селе Кайтпас Кыргыз-Кыштакского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области.

«В бытность премьер-министром Темира Сариева значительно вырос государственный бюджет (+23 миллиарда сомов), рост ВВП составил 4 процента; несмотря на кризис, в 2,2 раза увеличились иностранные инвестиции, были повышены заработные платы в социальной сфере. Строились школы, детские сады, социальные объекты. Мы считаем, что Темир Сариев работал в интересах нашей страны и в вопросе «Кумтора», — говорится в тексте.

Авторы обращения к Садыру Жапарову обеспокоены его арестом.

Считаем целесообразным изменить меру пресечения Темиру Сариеву на домашний арест и провести необходимые следственные мероприятия в соответствии с законодательством. Темир Сариев — не тот человек, который будет скрываться или помешает расследованию.

«Он заинтересован в том, чтобы ответить на все вопросы в рамках закона и справедливо их решить», — резюмировали подписавшиеся под обращением.

Обращение в поддержку Темира Сариева подписали Герой Кыргызской Республики Миталип Мамытов, спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, народный писатель Кыргызстана Мар Байджиев, народная артистка СССР Кайыргул Сартбаева, народная артистка СССР Самара Токтакунова, народная артистка КР Дарика Жалгасынова, доктор медицинских наук, профессор Накен Касиев, общественные деятели Кемел Ашыралиев, Карыпбек Алымкулов, Жумагул Сооданбеков, Бекболот Талгарбеков, академик Сабырбек Жумабеков, профессора Ишенгул Болджурова, Алтынай Карасаева, олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, общественные деятели Осмонакун Ибраимов, Жаныл Туменбаева, Мира Джангарачева, журналист Фатима Байгельдиева, общественные деятели Ормон Шаршенов, Базарбай Мамбетов, академик Айнагул Жумагулова, экс-спикер Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев, экс-депутат парламента Омурбек Текебаев, экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков, экс-депутаты ЖК Исхак Масалиев, Жылдыз Жолдошова, Дуйшон Чотонов, руководитель правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев, экс-министр культуры Камила Талиева, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Бейшенаалы Нурдинов, Динара Исаева, Мурадыл Мадеминов, Сайдолим Джураев, Тычтыкбек Конушбаев, Тазабек Икрамов, Бактыбек Райымкулов, Мирлан Жээнчороев, Жанар Акаев, Орозбек Алыбаев, генералы Феликс Кулов, Асанбек Алымкожоев, Артур Медетбеков, Курсан Асанов, Марат Кенжисариев, народный артист КР Туголбай Казаков, народный артист КР композитор Муратбек Бегалиев, лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова, профессор Доолотбек Сапаралиев, заслуженный работник образования КР Жамиля Алымбекова, общественный деятель Салават Искаков и другие.