На руководителя Бишкекской ТИК Айбека Стамова оказывают давление, пытаясь уволить с основного места работы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в ЦИК.

Известно, что из Фонда по управлению госимуществом поступила рекомендация уволить главу столичной ТИК с поста советника председателя совета директоров ОАО «РСК Банк». Это основное место работы Айбека Стамова.

Но, согласно Закону «Об избирательных комиссиях», член территориальной, участковой избирательной комиссии в период проведения выборов, референдумов и в течение шести месяцев после окончания выборов, референдумов не может быть уволен с работы по инициативе администрации (работодателя) или без его согласия переведен на другую работу.

«Работа в избирательных комиссиях общественная. За нее не выплачивается заработная плата, но она сохраняется на основном месте работы», — объяснили в Центризбиркоме.

В пресс-службе ведомства пообещали дать комментарий позднее, сам Айбек Стамов недоступен для комментариев.

Напомним, Айбек Стамов избран председателем Бишкекской ТИК 3 июля, а 11 июля прошли выборы в столичный горкенеш. На 26 августа назначены выборы мэра столицы.