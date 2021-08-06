Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннее сотрудничество

Садыр Жапаров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в рамках участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и углубления кыргызско-узбекского стратегического партнерства в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Садыр Жапаров с удовлетворением отметил традиционно высокий уровень взаимодействия двух братских стран, которые охватывают практически все сферы.

Он особо подчеркнул, что углубление взаимовыгодного многопланового сотрудничества, а также укрепление добрососедских отношений отвечают долгосрочным интересам двух народов. Как отметил президент, прошедшие в начале текущего года визиты и мероприятия, прежде всего его государственный визит в Узбекистан, являются ярким подтверждением этому.

По его словам, результаты достигнутых конкретных договоренностей выражают политическую волю и неизменную позицию стран. Кроме этого, в торгово-экономическом сотрудничестве поставлена задача по достижению в ближайшие годы объемов товарооборота до $2 миллиардов.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев отметил готовность продолжать углубление двустороннего сотрудничества по всем актуальным направлениям, представляющим взаимный интерес.

В завершение двусторонней встречи стороны выразили уверенность в том, что совместными усилиями будут реализованы все договоренности, достигнутые главами двух государств.