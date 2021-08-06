15:21
USD 84.71
EUR 100.27
RUB 1.16
Власть

Неформальная встреча глав ЦА. Яхты, фитнес и спортивные костюмы

Сегодня в городе Туркменбаши проходит очередная консультативная встреча глав Центральной Азии. Но все президенты стран Центрально-Азиатского региона прилетели в Туркменбаши накануне.

Саммит проходит на территории национальной базы отдыха «Аваза». Вчера президент Туркменистана провел коллегам экскурсию по объекту, которую уже называют неформальным саммитом глав Центральной Азии.

Пресс-секретари президентов поделились сегодня первыми фотографиями со встречи глав государств. Напомним, что они успели покататься на яхте по Каспийскому морю и посетить спортивный комплекс «Аваза».
Ссылка: https://24.kg/vlast/203357/
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения
Встреча пятерки в Туркменбаши. Какие заявления сделал Садыр Жапаров
Главы Центральной Азии прокатились на яхте по Каспийскому морю
Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом
Садыр Жапаров встретится с президентами стран Центральной Азии в Туркменистане
Саммит глав государств Центральной Азии пройдет не в Бишкеке
Туркменистан ждет. Президенты стран Центральной Азии соберутся на саммит
«Талибан» заявляет, что не нарушит границы государств Центральной Азии
США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии
Глава МИД обсудил вопросы поставки электроэнергии и газа из Туркменистана в КР
Популярные новости
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
6 августа, пятница
14:59
Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать систему здравоохранения Садыр Жапаров предложил президентам ЦА вместе создавать...
14:56
Неформальная встреча глав ЦА. Яхты, фитнес и спортивные костюмы
14:51
Базу «Кант» могут задействовать в защите рубежей ОДКБ при агрессии с Афганистана
14:46
Забор на неописанном участке границы. Подробности от Пограничной службы
14:44
Чай пьют, почти интриги. О работе администрации рассказал Таалатбек Масадыков