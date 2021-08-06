Неформальная встреча глав ЦА. Яхты, фитнес и спортивные костюмы

Сегодня в городе Туркменбаши проходит очередная консультативная встреча глав Центральной Азии. Но все президенты стран Центрально-Азиатского региона прилетели в Туркменбаши накануне.

Саммит проходит на территории национальной базы отдыха «Аваза». Вчера президент Туркменистана провел коллегам экскурсию по объекту, которую уже называют неформальным саммитом глав Центральной Азии.

Пресс-секретари президентов поделились сегодня первыми фотографиями со встречи глав государств. Напомним, что они успели покататься на яхте по Каспийскому морю и посетить спортивный комплекс «Аваза».