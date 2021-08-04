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Власть

Серебро с золотым отливом. Улукбек Марипов поздравил Айсулуу Тыныбекову

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поздравил призера XXXII летних Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекову, завоевавшую серебряную медаль в женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

«Айсулуу, я искренне поздравляю вас с успешным выступлением на Олимпийских играх. От имени всех соотечественников хочу сказать вам — вы молодец! Сегодняшнее серебро с золотым отливом. Это дорогого стоит. Мы гордимся вами и всеми членами нашей Олимпийской сборной. Айсулуу, спасибо вам и вашим родителям за победу, за эмоции, за возможность гордиться своей страной!» — сказал Улукбек Марипов.

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Он отметил, что Олимпийские игры в городе Токио станут трамплином для новых и ярких побед отечественных спортсменов на международной арене, будут способствовать популяризации спорта в стране и вовлечению в него молодежи.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебряную медаль турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Она проиграла японке Юкако Каваи со счетом 3:4. Ранее кыргызстанка одолела Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0), Кристу Инце из Румынии (6:0) и Ирину Коляденко из Украины (10:0). Вчера кыргызстанцы уже завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203178/
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