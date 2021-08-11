Акжол Махмудов поднялся на 2-е место в мировом рейтинге по греко-римской борьбе

Кыргызстанский борец греко-римского стиля серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Акжол Махмудов поднялся на второе место в мировом рейтинге по греко-римской борьбе. Об этом сообщается на сайте United World Wrestling.

Напомним, на Играх в Токио Акжол Махмудов выступал в весовой категории до 77 килограммов и завоевал серебро.

Этот результат позволил ему подняться на второе место в мировом рейтинге. На первом месте стоит соперник кыргызстанского борца в финальном поединке Токио Тамаш Леринц из Венгрии.