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Спорт

Акжол Махмудов поднялся на 2-е место в мировом рейтинге по греко-римской борьбе

Кыргызстанский борец греко-римского стиля серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Акжол Махмудов поднялся на второе место в мировом рейтинге по греко-римской борьбе. Об этом сообщается на сайте United World Wrestling.

Напомним, на Играх в Токио Акжол Махмудов выступал в весовой категории до 77 килограммов и завоевал серебро.

Этот результат позволил ему подняться на второе место в мировом рейтинге. На первом месте стоит соперник кыргызстанского борца в финальном поединке Токио Тамаш Леринц из Венгрии.

— скриншот с United World Wrestling
Фото — скриншот с United World Wrestling
Ссылка: https://24.kg/sport/203743/
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