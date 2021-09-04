Паралимпиада-2020. Арыстанбек Базаркулов завершил выступление в толкании ядра

Арыстанбек Базаркулов выступил в соревнованиях по паралегкой атлетике (толкание ядра) на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Спортсмен занял 10-е место, показав свой лучший результат сезона — 8,1 метра.
Победителем стал иорданец Ахмад Хинди, установивший мировой рекорд — 12,25 метра.
Всего в стартовом протоколе было 10 участников.
XVI Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).
Кыргызстан представляли два спортсмена. Дзюдоистка из Кыргызстана Хайитхон Хусан кызы на Паралимпийских играх в Токио в весовой категории до 57 килограммов проиграла первый бой и выбыла из борьбы за медали.