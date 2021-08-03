Садыр Жапаров поздравил Мээрим Жуманазарову с бронзой Олимпиады-2020

Садыр Жапаров в телефонном разговоре поздравил члена национальной команды, борца вольного стиля Мээрим Жуманазарову с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства от имени кыргызского народа и от себя лично выразил огромную благодарность спортсменке за высокое достижение.

«Мы все верили, и вы до конца боролись за честь нашей страны, проявив характер, мастерство и волю, добились победы над сильным соперником. Вся страна болела и переживала за вас, и вы оправдали наши надежды, подарив всем кыргызстанцам счастье и радость», — отметил он.

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Садыр Жапаров подчеркнул, что нынешняя плеяда талантливых спортсменок возродила женскую борьбу в Кыргызстане, и, более того, показав выдающиеся результаты, они открыли новую страницу в истории отечественного спорта, прославляя страну на мировом уровне.

Президент пожелал Мээрим Жуманазаровой и всем членам национальной олимпийской сборной здоровья, удачи и новых побед.

Напомним, борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов сегодня завоевал серебро Олимпиады в Токио.

Еще одна кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня вышла в финал турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Завтра за золото она сразится с чемпионкой Азии 2020 года японкой Юкако Каваи.