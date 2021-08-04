После вступления в силу новой Конституции, провозгласившей установление президентской формы правления, в Кыргызстане началась инвентаризация законодательства. Признаны утратившими силу 138 документов. В этот перечень не вошел закон о политических партиях, который был разработан и одобрен еще в 1999 году и с тех пор не менялся.

В мае 2020-го ряд депутатов парламента представили на обсуждение проект документа о партиях, который, пройдя первое чтение, благополучно отправился под сукно.

Деньги любят счет

Краеугольным камнем, об который споткнулись в Жогорку Кенеше, стала идея посадить политические объединения на государственные дотации. Авторов призвали отказаться от этой инициативы как бесперспективной.

Большинство нардепов посчитали, что в таких поправках нет необходимости, поставив под сомнение пользу и эффективность государственного финансирования партий.

Сейчас и так в случае, если кто-то решит перевести на счет партии ту или иную сумму денег, то он должен указать свои данные, а политорганизация обязана отразить эти вложения. Спонсорская помощь от иностранцев запрещена по закону. И партия не предприятие, чтобы платить налоги в бюджет.

Но сторонники корректировки закона выдвинули свои аргументы. Они считают, что действующее законодательство создало все условия для закрытости информации о деятельности партий. А это тормозит развитие партийного строительства. Партии не отчитываются перед общественностью. Следовательно, избиратели не знают об источниках происхождения денег и на что они тратятся. Отсутствие сведений о движении финансовых потоков также приводит к недоверию — главному катализатору слухов и домыслов.

«Прозрачность партий могла бы способствовать созданию равных условий. Она также подвергает риску чрезмерного влияния на политиков и помогает защитить от проникновения незаконных источников денег, стимулируя тем самым борьбу с коррупцией», — говорит аналитик Айгуль Акматжанова.

Согласна с этим и бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова. По ее мнению, требовать от партий финансовой прозрачности допустимо — это своего рода предупреждение политической коррупции.

«Есть специальные международные акты, регулирующие этот вопрос. В частности, руководящие принципы правового регулирования деятельности партий, принятые Венецианской комиссией Совета Европы в 2010 году. И те, кто хотел бы примкнуть к партии или начать политическую карьеру, должны знать, откуда у нее деньги. Если ее финансирует какой-то миллионер-одиночка или крупное акционерное общество, или частный фонд, не станут ли партия и ее члены лоббистами своего спонсора?» — объясняет Атыр Абдрахматова.

Прозрачность финансирования позволяет общественности знать, за счет каких средств существует та или иная партия. Атыр Абдрахматова

То, что партии перед выборами сталкиваются с финансовыми трудностями, признают все. Даже предлагалось дать им возможность учреждать коммерческие и некоммерческие организации, раз депутаты не могут прийти к консенсусу и решить — платить партиям из бюджета или нет. С помощью таких партийных подструктур соискатели мандатов смогут найти деньги. А потом и отчитываться по расходам.

Но такой подход не устроил многих. В Жогорку Кенеше взяли паузу, чтобы подумать. Прошло полтора года. Но откорректированный законопроект о партиях так и не поступил на рассмотрение.

Плохому танцору всегда что-то мешает

Часть аналитиков склоняется к тому, что крах с партстроительством в Кыргызстане произошел вовсе не из-за того, что партии не хотят финансовой прозрачности или что правы те, кто выступает против их субсидирования за счет госбюджета.

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Проблема, на их взгляд, в том, что избирательная система в Кыргызстане не способствовала усилению влияния партий на общество. В стране так и не появилась возможность равноправной конкуренции.

«Незначительна роль политических партий еще и потому, что в стране всегда доминировала исполнительная власть в управлении политическим процессом. Партийная система в значительной мере зависима и устанавливалась сверху, где в основном поддерживалась в расчете на то, чтобы сделать политический процесс манипулируемым», — отметила Айгуль Акматжанова.

Парламент всегда был и остается очень политизированным и в большей степени зависимым от вертикали власти, и по содержанию является пережитком советской системы. Айгуль Акматжанова

Но и введение смешанной системы, когда за места в Жогорку Кенеше наравне с партиями будут бороться кандидаты-одномандатники, положение первых не упрочит. Не поможет в этом и преференциальное голосование — открытые списки.

Экс-торага Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов считает, что пока политобъединения формируются из родственников, земляков, одноклассников и товарищей по застолью, а не на идеологической основе, партии не смогут претендовать на рычаги управления.

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«У наших партий есть только юридические названия, которые ни о чем не говорят. Ни идеологий, ни программ», — сказал он.

По его мнению, надо закон изменить так, чтобы приходили партии с идеями, целями.

«Для чего партиям нужны программы? Они должны быть дорожной картой. А мы сейчас видим, как политпартии проходят в парламент, а потом разбредаются по разным кустам. Государство должно им помогать, чтобы они двигались в нужном русле», — сказал эксперт.

Политологи едины во мнении: именно несостоятельность партий явилась причиной отказа от парламентаризма и возвращения к президентской республике.

Но в то же время аналитики согласны, что партии необходимы для развития демократии и являются связующим звеном между государством и социумом.

Чтобы партии представляли общественные интересы и оказывали непосредственное влияние на принятие государственных решений, нужен закон, регулирующий их деятельность.

Озаботиться этим предстоит уже седьмому созыву.

Местные выборы 11 апреля и повторные 11 июля в очередной раз доказали, что партии создаются как проекты под избирательную кампанию и используются кандидатами в качестве проездного. А это означает, что спустя 30 лет понимание, зачем строить партии и по какому принципу их развивать и укреплять, так и не пришло.