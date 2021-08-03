Лучше помогите материально. Дастан Бекешев объявил сбор денег себе на выборы

Депутат Дастан Бекешев объявил сбор средств на проведение своей избирательной кампании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что выборы — это дорогое мероприятие и он не хочет тратить много денег. «Мне достаточно 5 миллионов сомов. По сравнению с тем, сколько хотят потратить олигархи, 5 миллионов сомов сумма совсем не большая. Я направлю эти деньги на оплату рекламы в социальных сетях, возьму пару рекламных билбордов, напечатаю агитационные материалы и оплачу услуги агитаторов. Агитаторы, безусловно, нужны. Я не собираюсь тратить деньги на подкуп избирателей. Позже мной будет опубликован подробный бюджет расходов», — обещает Дастан Бекешев.

Если б я был бизнесменом, то не стал бы просить финансовой помощи. Тем более когда граждане сами в большинстве нуждаются в деньгах. Но без денег и я не смогу провести избирательную кампанию. Дастан Бекешев

Нардеп отметил, что в случае невозможности участия в выборах по объективным причинам он направит средства на благотворительные цели, связанные с образованием, например в помощь библиотекам.