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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Лучше помогите материально. Дастан Бекешев объявил сбор денег себе на выборы

Депутат Дастан Бекешев объявил сбор средств на проведение своей избирательной кампании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что выборы — это дорогое мероприятие и он не хочет тратить много денег. «Мне достаточно 5 миллионов сомов. По сравнению с тем, сколько хотят потратить олигархи, 5 миллионов сомов сумма совсем не большая. Я направлю эти деньги на оплату рекламы в социальных сетях, возьму пару рекламных билбордов, напечатаю агитационные материалы и оплачу услуги агитаторов. Агитаторы, безусловно, нужны. Я не собираюсь тратить деньги на подкуп избирателей. Позже мной будет опубликован подробный бюджет расходов», — обещает Дастан Бекешев.

Если б я был бизнесменом, то не стал бы просить финансовой помощи. Тем более когда граждане сами в большинстве нуждаются в деньгах. Но без денег и я не смогу провести избирательную кампанию.

Дастан Бекешев

Нардеп отметил, что в случае невозможности участия в выборах по объективным причинам он направит средства на благотворительные цели, связанные с образованием, например в помощь библиотекам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203030/
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