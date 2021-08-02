Президент Садыр Жапаров поздравил Акжола Махмудова с выходом в финал на Олимпийских играх в Токио. Публикацию он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Вся страна с замиранием сердца сжимает кулаки и желает успехов Акжолу в решающей схватке. Хочу также поздравить Айпери Медет кызы с успешным выступлением на Олимпиаде. Уверен, что сегодняшние Игры станут для нее большим опытом и началом к будущим олимпийским медалям!» — написал глава государства.

Напомним, Акжол Махмудов выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2 и вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1). Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия).