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Власть

Садыр Жапаров поздравил Акжола Махмудова с выходом в финал на Олимпийских играх

Президент Садыр Жапаров поздравил Акжола Махмудова с выходом в финал на Олимпийских играх в Токио. Публикацию он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Вся страна с замиранием сердца сжимает кулаки и желает успехов Акжолу в решающей схватке. Хочу также поздравить Айпери Медет кызы с успешным выступлением на Олимпиаде. Уверен, что сегодняшние Игры станут для нее большим опытом и началом к будущим олимпийским медалям!» — написал глава государства.

Напомним, Акжол Махмудов выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2 и вышел в финал на Олимпиаде в Токио. Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1). Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия).
Ссылка: https://24.kg/vlast/202951/
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