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Власть

Кабмин: Пробка на трассе Бишкек — Ош не связана с поездкой Улукбека Марипова

Большая пробка на автомобильной дороге Бишкек — Ош не связана с приездом председателя кабинета министров Улукбека Марипова. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что на отрезке дороги со 133-го по 141-й километр образовалась пробка. Кыргызстанцы предположили, что трассу перекрыли из-за поездки Улукбека Марипова в Таласскую область.

«Скопление автомашин связано с ремонтными работами, проводимыми на отмеченном участке автодороги. Его начали 19 июля 2021 года, сейчас здесь подготавливают основание для укладки асфальтобетона», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Улукбек Марипов с рабочей поездкой выехал в Таласскую область. Он также ознакомится с ходом реконструкции автодорог по маршруту Бишкек — Ош, посетит ряд промышленных и социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202728/
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