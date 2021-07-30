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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидат не может потратить на выборы больше 10 миллионов сомов

Кандидат в депутаты формирует собственный избирательный фонд для финансирования предвыборной кампании в порядке, установленном законом о выборах. В ЦИК 24.kg рассказали, сколько претендент на мандат может потратить на кампанию.

В Центризбиркоме уточнили, что избирательный фонд должен формироваться за счет денежных средств, которые учитываются ЦИК:

  • собственные средства кандидата, включенного в список, которые не могут превышать 150 тысяч сомов;
  • средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, но не больше 1 миллиона сомов;
  • пожертвования физических лиц, размер каждого из которых не может превышать расчетный показатель более чем в 2 тысячи раз (200 тысяч сомов);
  • пожертвования юридических лиц, каждое не больше 500 тысяч сомов.

Предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда не может превышать расчетный показатель более чем в 100 тысяч раз (10 миллионов сомов).

В избирательной комиссии подчеркнули, что за нарушение порядка формирования избирательного фонда и превышение предельной суммы расходов партия или отдельный кандидат могут быть сняты с гонки.

Ссылка: https://24.kg/vlast/202703/
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