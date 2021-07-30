Начали с дележки. Депутат БГК хочет создать должность второго зама главы кенеша

Фракция «Ынтымак» предложила внести в повестку дня вопрос о создании в БГК должности второго заместителя спикера. Об этом заявил депутат от этой фракции Максат Алымбеков.

По его словам, в Ошском городском кенеше есть заместитель спикера от оппозиции.

«Мы не просим, чтобы сегодня определили кандидатов, только обсудить вопрос создания. Может, он вообще не пройдет», — сказал Максат Алымбеков.

Предложение поддержал и лидер фракции СДК Кадыр Атамбаев. Но глава фракции «Ишеним» Сайдахмат Исмаилов предложил отложить этот вопрос на другую сессию. В итоге депутаты не поддержали включение вопроса в повестку дня.