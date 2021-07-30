11:53
USD 84.79
EUR 100.70
RUB 1.16
Власть

Начали с дележки. Депутат БГК хочет создать должность второго зама главы кенеша

Фракция «Ынтымак» предложила внести в повестку дня вопрос о создании в БГК должности второго заместителя спикера. Об этом заявил депутат от этой фракции Максат Алымбеков.

По его словам, в Ошском городском кенеше есть заместитель спикера от оппозиции.

«Мы не просим, чтобы сегодня определили кандидатов, только обсудить вопрос создания. Может, он вообще не пройдет», — сказал Максат Алымбеков.

Предложение поддержал и лидер фракции СДК Кадыр Атамбаев. Но глава фракции «Ишеним» Сайдахмат Исмаилов предложил отложить этот вопрос на другую сессию. В итоге депутаты не поддержали включение вопроса в повестку дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202665/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Куванычбека Конгантиева выдвинули на должность спикера БГК
Первая сессия БГК началась с опозданием
Завтра состоится первая сессия нового созыва Бишкекского городского кенеша
Депутаты БГК проведут внеочередную сессию. Но тарифы обсуждать не будут
Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека предлагает горкенешу созвать сессию
По 3 миллиона каждому депутату. Спикер БГК утверждает: деньги «не распилили»
БГК утвердил бюджет столицы на 2021 год
Жумабек Салымбеков предложил городу построить детсад в жилмассиве возле «Дордоя»
Мэрия Бишкека получает крохи от аренды участка под парковку на Шопокова
В бюджет Бишкека не заложили средства на возвращение ссуды от республики
Популярные новости
Вот такая борьба с&nbsp;коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
136 лет тюрьмы. В&nbsp;чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева 136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Попытка не&nbsp;выпустить депутата за&nbsp;границу. Дастан Бекешев получил ответ из&nbsp;ГКНБ Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
30 июля, пятница
11:52
Куванычбека Конгантиева выдвинули на должность спикера БГК Куванычбека Конгантиева выдвинули на должность спикера...
11:47
Скандальный ПДП. Суд не удовлетворил иск управления капстроительства мэрии
11:43
Начали с дележки. Депутат БГК хочет создать должность второго зама главы кенеша
11:38
Цикличный характер. На границе с Казахстаном снова скопились грузовые машины
11:33
В Кыргызстане с начала года зарегистрированы пять фактов торговли людьми