Депутаты парламента завершили внеочередную сессию и ушли на каникулы

Шестой созыв Жогорку Кенеша сегодня завершил внеочередную сессию исполнением гимна страны. Депутаты ушли на летние каникулы.

Отметим, очередную сессию в соответствии с регламентом Жогорку Кенеш завершил в конце июня. Но по просьбе администрации президента депутатский корпус собрался на внеочередную сессию, чтобы принять ряд законопроектов, в том числе по внесению поправок в конституционные законы.

Нардепы рассмотрели и приняли законы о выборах, местном самоуправлении, кабинете министров, введении режима ЧС в экономике и скандальный закон о фейках.