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Власть

Законопроект о запрете на курение в общественных местах принят во втором чтении

Законопроект о запрете на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей, принят во втором чтении. Решение принято сегодня на заседании парламента.

По словам одного из авторов законопроекта «О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» Айнуру Алтыбаевой, при разработке документа они опирались на заключения экспертов, которые утверждают, что смеси и жидкости для курения так же вредны, как и сигареты.

Она отметила, что депутаты не могут вообще запретить курить, только ограничить доступные для этого места.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202606/
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