Число агитаторов для партий и кандидатов-одномандатников будет ограничено

В Жогорку Кенеше в режиме второго и третьего чтений рассматривается проект нового закона о выборах президента и депутатов парламента.

Накануне в документ были внесены очередные поправки. В частности, нардепы поддержали инициативу Дастана Бекешева об ограничении при найме агитаторов.

Для политических партий предлагается не более 10 тысяч агитаторов, для одномандатников — не более 500.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и одномандатным округам (36 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом политорганизации должны будут внести 1 миллион, а кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога. Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 54 мандата. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политобъединения нет.