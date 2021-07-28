Вы наносите вред себе. Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев вакцинироваться

Президент Садыр Жапаров вновь обратился к кыргызстанцам и попросил пройти вакцинацию. Публикацию он разместил в своем аккаунте в Instagram.

По словам главы государства, в последнее время почти все пациенты с COVID-19, поступающие в больницы, — это те, кто не привился.

«На бюджет нашей страны, испытывающий и без того большие нагрузки, это ложится непростой ношей.

В Кыргызстан в ближайшее время поступит дополнительная партия вакцин на сумму $20 миллионов. Кроме того, для лечения одного пациента в течение 14 дней расходуется около $1 тысячи. Не получив вакцину, вы наносите вред себе, своим близким и в целом республике. В этой связи, уважаемые кыргызстанцы, большая просьба — пройдите иммунизацию!» — написал он.

Напомним, что 23 июля президент вакцинировался. Для этого Садыр Жапаров выбрал прививочный пункт в одном из торговых центров Бишкека.