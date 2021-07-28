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Власть

Рост аварий. Депутат просит кабмин проверить лицензии частных автошкол

Депутат ЖК Бакирдин Субанбеков предложил кабмину проверить лицензии частных автошкол. Об этом он заявил на заседании парламента.

Нардеп заметил, что в последние дни происходит большое количество аварий на дорогах, особенно по трассе на Иссык-Куль.

По его словам, ДТП происходят из-за того, что нарушаются Правила дорожного движения, многие садятся за руль в пьяном виде и нет опыта у водителей.

«За последние 20 лет открылось много частных автошкол, которые должным образом не учат и выдают водительские удостоверения. Кабинет министров должен обратить внимание на это и проверить их лицензию», — отметил Бакирдин Субанбеков. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202361/
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