Рост аварий. Депутат просит кабмин проверить лицензии частных автошкол

Депутат ЖК Бакирдин Субанбеков предложил кабмину проверить лицензии частных автошкол. Об этом он заявил на заседании парламента.

Нардеп заметил, что в последние дни происходит большое количество аварий на дорогах, особенно по трассе на Иссык-Куль.

По его словам, ДТП происходят из-за того, что нарушаются Правила дорожного движения, многие садятся за руль в пьяном виде и нет опыта у водителей.

«За последние 20 лет открылось много частных автошкол, которые должным образом не учат и выдают водительские удостоверения. Кабинет министров должен обратить внимание на это и проверить их лицензию», — отметил Бакирдин Субанбеков.