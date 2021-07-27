Претензий к нему нет. И. о. мэра Бишкека узнал об аресте своего зама из СМИ

Исполняющий обязанности главы мэрии Бишкека Бактыбек Кудайбергенов прокомментировал задержание вице-мэра Азамата Сагындык уулу. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, он отметил, что о случившемся узнал из СМИ.

«Да, это мой вице-мэр. Претензий по работе у меня к нему нет. Грамотный молодой человек, проработавший в системе мэрии восемь лет. О задержании узнал из СМИ. Знал до этого, что его вызывают на допрос. Комментировать, виноват он или нет, не могу. Ведется следствие. Мы в мэрии в любом случае будем принимать в отношении него меры. Он все-таки вице-мэр, а не бухгалтер. Будем рассматривать этот вопрос», — сказал чиновник.

Он также заметил, что ранее посещал объект, который, по сути, и послужил причиной задержания двух сотрудников муниципалитета. «Речь идет о кафе по улице Туголбая Ата (Линейной). Был там с инспекцией с начальником УКС. Это кафе действительно стоит на участке, где строится дорога. Я давал команду, чтобы объект снесли. Думаю, следствие разберется. Женщина-бухгалтер дала показания на вице-мэра. Вопрос, я думаю, решится положительно. Это наш вице-мэр», — подытожил Бактыбек Кудайбергенов.

Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбая Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра столицы к преступлению.