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Власть

Депутаты недовольны: кабмин просит ратифицировать договоры в последний момент

«Почему у нас, когда остается месяц или 15 дней, приходите в парламент и говорите, что надо закончить? Нельзя заранее раздать материалы? Это грант», — возмутился депутат Сайдулла Нышанов на заседании комитета по бюджету и финансам.

Депутаты рассматривали меморандум о взаимопонимании между правительствами Индии и Кыргызстана по грантовой помощи для реализации проектов быстрого воздействия, направленных на общественное развитие.

Сайдулла Нышанов поинтересовался, когда надо закончить согласование меморандума. Выяснилось, что предусмотренную проектом сумму правительство Индии должно внести в свой бюджет.

«Почему вы в последний момент на согласование приносите проекты? Даже по кредитам в последние месяцы так — пачками приходят, мол, надо во втором и третьем чтении принять, до такого-то числа августа надо принять. Почему так?» — возмутился он.

Заместитель министра экономики и финансов Мирлан Байгончоков ответил, что проект меморандума получен недавно. В документе утверждается только сумма, предусмотренная на проекты — 126 миллионов сомов или около $1,5 миллиона.

«Это проекты для социально-экономического развития. Например, если предприниматели или граждане начнут один проект, в рамках этих средств могут обратиться в посольство Индии через МИД КР. В меморандуме конкретные проекты не прописаны», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202115/
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