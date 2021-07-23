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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги повторных выборов. У ЦИК митингуют сторонники партии «Эмгек»

У ЦИК митингуют сторонники партий «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар». Они требуют не восстанавливать регистрацию списка кандидатов партии «Эл биримдиги», которую накануне Токмакская ТИК отменила.

Участники акции требуют поддержать решение территориальной комиссии и не допустить политорганизацию к распределению мандатов. После неудачного похода к зданию «Белого дома», поскольку к протестующим никто так и не вышел, собравшиеся разошлись.

Отметим, «Эл биримдиги» получила 11 июля 12,13 процента голосов.

Ранее партии «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар» уже требовали провести повторный подсчет голосов на всех 20 УИК Токмака. ТИК требование удовлетворила, а ЦИК ее решение отменила как необоснованное.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201982/
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23 июля, пятница
19:20
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