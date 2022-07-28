Митинг против преследования активистов прошел на Старой площади Бишкека

Сегодня в Бишкеке на Старой площади прошел митинг в поддержку гражданских активистов и блогеров, которые заключены под стражу за критику власти.

На акцию вышли около 20 человек. Они являются сторонниками и родственниками Тилекмата Куренова, Мелиса Аспекова, Адилета Али Мыктыбека, Амангельди Артыкова, Батмакан Жолдубаевой и Айжан Мырсан.

По мнению участников митинга, активистов преследуют необоснованно.

К участникам протеста подошли сотрудники милиции и попросили пройти в сквер имени Максима Горького или записаться на прием к президенту Садыру Жапарову.

В итоге протестующие решили определить пятерых представителей, которые встретятся с главой государства в субботу, 30 июля. Они отметили, что если разговор с президентом не состоится, то они проведут повторную акцию протеста.