Выборы в парламент. В ЦИК уверены, что успеют подготовиться к дате 31 октября

Дата выборов в парламент, вероятнее всего, переноситься не будет. В законе четко указано, когда должно быть голосование. Об этом 24.kg рассказали в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Маматова, в редакции нового избирательного законодательства указано, что выборы в ЖК должны пройти в последнее воскресенье октября. «Думаю, что мы успеем подготовиться», — сказал Кайрат Маматов.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша парламентарии избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.