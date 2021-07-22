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Власть

Надо доработать. Депутаты требуют снять с повестки дня законопроект о кабмине

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша несколько депутатов выступили против законопроекта «О кабинете министров».

По их словам, докладчик — министр юстиции Асель Чынбаева не подготовилась к защите проекта.

Полномочный представитель президента в парламенте Анарбек Калматов попытался оправдать чиновников. По его словам, докладчики волнуются.

«Они волнуются перед вами. Мы привели основных разработчиков проекта. Когда еще сможем их пригласить? Просим вас принять законопроект в первом чтении», — сказал он.

Снять с повестки и отправить на доработку проект закона предложили депутаты Абдывахап Нурбаев, Рыскелди Момбеков и Айбек Осмонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201772/
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