Надо доработать. Депутаты требуют снять с повестки дня законопроект о кабмине

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша несколько депутатов выступили против законопроекта «О кабинете министров».

По их словам, докладчик — министр юстиции Асель Чынбаева не подготовилась к защите проекта.

Полномочный представитель президента в парламенте Анарбек Калматов попытался оправдать чиновников. По его словам, докладчики волнуются.

«Они волнуются перед вами. Мы привели основных разработчиков проекта. Когда еще сможем их пригласить? Просим вас принять законопроект в первом чтении», — сказал он.

Снять с повестки и отправить на доработку проект закона предложили депутаты Абдывахап Нурбаев, Рыскелди Момбеков и Айбек Осмонов.