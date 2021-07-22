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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова: сбор подписей продолжат

Активисты во главе с блогером Чингизом Капаровым продолжают сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой.

Как сообщил 24.kg Чингиз Капаров, на сегодня собрано 100 тысяч подписей. Чтобы внести народную инициативу в парламент, необходимо 300 тысяч достоверных подписей. Чингиз Капаров отметил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока ее инициаторы не соберут необходимое количество подписей для внесения документа в парламент.

Активисты считают, что Роза Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата. Напомним, Сооронбай Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку.

«Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери», — считает Чингиз Капаров.

Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201676/
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