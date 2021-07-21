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Власть

Законы не должны быть репрессивными. Коалиция против пыток о новых кодексах

Представители правозащитной организации «Коалиция против пыток» требуют не принимать предлагаемые проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Они написали обращение к депутатам.

В нем авторы отмечают, что кодексы не соответствуют международным стандартам прав человека, были разработаны без вовлечения широкого круга экспертов и гражданского общества и практически перечеркивают весь прогресс, достигнутый Кыргызстаном за последние годы в области прав человека и основных свобод.

«Предложенные проекты кодексов возвращают негативную практику карательного правосудия, закрепленную ранее в процессуальном законодательстве постсоветского периода, которая является более репрессивной в отношении простых граждан, предпринимателей, бизнеса, медиасообщества и гражданского сектора. Действующие Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы разработаны с учетом принципов верховенства закона и обеспечивают высокий уровень защиты прав человека и основных свобод в уголовном судопроизводстве, закрепленных в международных документах. Однако многие нормы предлагаемых законопроектов идут в разрез международным обязательствам страны по ратифицированным документам в области прав человека», — отмечают правозащитники.

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В обращении подчеркивается, что предлагаемые законопроекты серьезно ухудшают защиту прав человека, гарантированную Конституцией, в том числе и свободы от пыток: в проект УПК вводят стадию доследственной проверки, исключены отдельные права подозреваемого и ухудшены права потерпевшего.

«Стадия доследственной проверки не обеспечивает механизмы эффективного расследования пыток и ведет к нарушению принципа равенства сторон в уголовном процессе, а также создает серьезные риски для быстрого и эффективного расследования пыток и жестокого обращения. Эта процедура проверки заявления о применении пыток в рамках досудебного производства, регулируемая частично УПК делает отсылку на Закон «Об оперативно-разыскной деятельности», предусматривает только полномочия правоохранительных органов, но не прописывает права заявителя и, следовательно, не отвечает общепринятым требованиям эффективного и тщательного расследования. Однако нормы УПК должны четко закреплять правовой статус каждого субъекта уголовно-процессуальных отношений, основными элементами которого являются процессуальные права и обязанности», — говорится в обращении.

Проект нового УПК ставит в уязвимое положение независимость органа расследования по пыткам.

Из обращения правозащитников к депутатам по поводу редакции новых кодексов

Согласно проекту УПК, заявление или жалоба в применении пыток лица, обвиняемого в совершении преступления, будет рассмотрена тем же органом прокуратуры, который поддерживает государственное обвинение в суде. Этот механизм, по мнению правозащитников, ни в коей мере не способствует эффективности расследования жалоб на пытки в принципе, и фактически проверка жалобы на применение пыток проводится в нарушении принципа независимости.

В организации указывают и на то, что практически все уголовные дела, связанные с семейным и гендерным насилием, подпадают под дела частно-публичного обвинения, что создают серьезные риски оказания давления на потерпевших.

Эти нормы противоречат обязательствам государства по ратифицированным документам, в том числе Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка.

В связи с вышеизложенным Коалиция против пыток в Кыргызстане призывает депутатов Жогорку Кенеша:

  • выступить против принятия проектов Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса КР;
  • безотлагательно создать рабочую группу по доработке указанных законопроектов с широким вовлечением специалистов, институтов гражданского общества и других заинтересованных сторон;
  • проекты законопроектов в обязательном порядке должны пройти международную экспертизу, включая Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианской комиссии) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

Правозащитники отмечают, что уголовное законодательство не должно быть репрессивным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201651/
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