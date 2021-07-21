Садыр Жапаров поручил усилить комплекс мер по предупреждению стихийных бедствий

Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров усилить комплекс мероприятий по предупреждению стихийных бедствий в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, президент отметил, что в связи с ростом вероятности возникновения различных природных катаклизмов — селей, оползней, подтоплений — сотрудники задействованных государственных органов и служб должны быть переведены в режим повышенной готовности.

На постоянной основе необходимо проводить регулярный мониторинг и контроль потенциально опасных участков, подверженных селевым и другим склоновым процессам для обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан страны, а также сохранности их имущества.

Вместе с тем кабинету министров поручено активизировать ликвидационные работы в связи со сходом селевых потоков в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Президент Садыр Жапаров выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия.

Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.