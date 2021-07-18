17:45
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил сегодня канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Читайте по теме
Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет

«С глубоким удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений между нашими странами, основанный на взаимном уважении, понимании и многолетнем успешном сотрудничестве. Сегодня Кыргызская Республика уверенно развивается по пути укрепления демократии. В этой связи огромная поддержка, оказываемая Германией, очень важна для нас, она вселяет уверенность в продолжение демократических и социально-экономических реформ в стране», — говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что тесные отношения, установившиеся между двумя странами, будут и дальше развиваться во всех сферах сотрудничества.

Он пожелал Ангеле Меркель крепкого здоровья, успехов в работе, а народу Германии мира и процветания.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вчера отпраздновала свой 67-й день рождения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201526/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
В Кыргызстане в областях появятся полномочные представители президента
Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности
Суд отказал Акину Токталиеву в рассмотрении иска против Садыра Жапарова
Кабмин рассказал о мерах, принимаемых для ликвидации последствий селя в Аксы
80 процентов кыргызстанцев доверяют президенту Садыру Жапарову. Итоги соцопроса
Правозащитники обратились к президенту. Просят провести общенациональный форум
Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону
Популярные новости
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от&nbsp;должности Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности
У&nbsp;Артема Новикова скончался отец У Артема Новикова скончался отец
Бизнес
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
18 июля, воскресенье
17:23
Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рождения Садыр Жапаров тоже поздравил Ангелу Меркель с днем рожд...
16:55
На ТЭЦ Бишкека прибыла первая партия импортного угля
16:25
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
16:00
Чудаки парковки. На замечания нарушители ПДД отвечают грубостью
15:24
Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть