14:43
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах

Нужно ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Мирлан Жээнчороев.

По его словам, необходимо принять меры против монополии одной партии в Жогорку Кенеше.

«Надо прописать в законе, что одна партия не может получить больше 40 процентов мандатов в парламенте», — заявил он.

Парламент с 14 июля рассматривает законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает формирование Жогорку Кенеша по партийным спискам и одномандатным округам. По предлагаемому проекту 35 мандатов получат выигравшие кандидаты из 35 округов. В Конституции не указано проведение выборов в Жогорку Кенеш по одномандатному округу.

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана. Она также отметила, что надо принять отдельные правила, регулирующие работу депутатов, избранных по разной системе.

Большинство нардепов критикуют смешанную систему и предлагают провести выборы только по одной системе.

Ссылка: https://24.kg/vlast/201233/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку
Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК
Это политическая катастрофа. В ЖК требуют снять закон о выборах с повестки дня
На участке № 1141 в Бишкеке итоги повторных выборов отменены
В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии
Нуржан Шайлдабекова: Партийную систему дискредитировали сами политорганизации
Что делать? В Конституции не прописана процедура выборов по смешанной системе
Процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана
Аннулировать итоги выборов в Бишкеке для трех партий требуют в «Ынтымаке»
Интриганов и бездельников в Жогорку Кенеш не пускать — предлагает депутат
Популярные новости
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и&nbsp;Камчыбек Ташиев против Кабмин опять предлагает продать MegaCom. ГКНБ и Камчыбек Ташиев против
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
MegaCom на&nbsp;страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от&nbsp;COVID-19 MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту Visa Classic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту Visa Classic всего за 100 сомов в год!
15 июля, четверг
14:41
В Ташкенте в формате «С5+1» обсудили ситуацию в Афганистане В Ташкенте в формате «С5+1» обсудили ситуацию в Афганис...
14:28
Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку
14:21
Турецкая компания планирует построить в Бишкеке монорельс
14:19
Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах
14:00
Токмакский горкенеш. Чем региональные депутаты отличаются от столичных