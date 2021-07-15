Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах

Нужно ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Мирлан Жээнчороев.

По его словам, необходимо принять меры против монополии одной партии в Жогорку Кенеше.

«Надо прописать в законе, что одна партия не может получить больше 40 процентов мандатов в парламенте», — заявил он.

Парламент с 14 июля рассматривает законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает формирование Жогорку Кенеша по партийным спискам и одномандатным округам. По предлагаемому проекту 35 мандатов получат выигравшие кандидаты из 35 округов. В Конституции не указано проведение выборов в Жогорку Кенеш по одномандатному округу.

Ранее глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что процедура решения спорных моментов по одномандатным округам не доработана. Она также отметила, что надо принять отдельные правила, регулирующие работу депутатов, избранных по разной системе.

Большинство нардепов критикуют смешанную систему и предлагают провести выборы только по одной системе.