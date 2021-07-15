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Власть

В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище

В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, сегодня первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев ознакомился с местом строительства планируемого водохранилища и незавершенными магистральными каналами Большого Чуйского канала, расположенного в Чуйской области.

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В ходе выездного совещания рассмотрены вопросы строительства Бурулдайского водохранилища, обводного Чуйского канала-2 и расширения русла Восточного Большого Чуйского канала.

По итогам Айбек Джунушалиев поручил Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов завершить топографическую съемку местности, а также ускорить подготовку проектно-сметной документации водных объектов, а совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций — внести предложение по проведению земляных строительных работ на участке магистрального обводного Чуйского канала. Перед Министерством энергетики и промышленности поставлена задача о внесении предложения по установке гидроагрегатов для дальнейшей выработки электроэнергии, также провести работу по усилению малых гидроэлектростанций и строительству новых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201219/
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