Пограничные уполномоченные будут получать заработную плату. Об этом заявлено сегодня на заседании парламента во время обсуждения соответствующего законопроекта во втором чтении.

По словам заместителя Погранслужбы ГКНБ Нурлана Тыналиева, пограничные уполномоченные представители будут передавать оперативную информацию.

«Они будут получать заработную плату в размере 14 тысяч сомов и работать как пограничники, но во время конфликтов вмешиваться не имеют права. У них нет таких полномочий», — сказал он.

По словам автора законопроекта депутата Абдувахапа Нурбаева, пограничные уполномоченные могут пройти учебу и военную подготовку.

«В рамках поправок, помимо этого, предлагается предоставить гарантии на страхование жизни и здоровья пограничных уполномоченных наравне с военнослужащими страны», — добавил депутат.