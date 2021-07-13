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Власть

Сведения о месторождениях Кыргызстана можно будет получить в электронном формате

В кабмине разработали постановление, по которому можно получить информацию о месторождениях Кыргызстана в электронном виде и также заполнить заявку.

Уточняется, Государственное агентство геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности оказывает две государственные услуги, включенные в единый реестр:

  • предоставление краткой геологической информации, достаточной для принятия решения субъектами недропользования о проведении геологоразведочных, добычных работ или по запросам заинтересованных лиц, — бесплатно;
  • предоставление в пользование геологических информационных ресурсов — платно.

Стандарты предоставляемых государственных услуг утверждены постановлением кабмина. Вносимые изменения в утвержденные стандарты, касаются прописания процедур получения заявителем услуг в электронном формате, через государственный портал. Заполнить и отправить заявку можно также в электронном виде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200982/
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