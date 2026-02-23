В Кыргызстане создан единый оружейный оператор — государственное предприятие «Аскер Сервис». Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о реорганизации ведомственных предприятий Министерства обороны, в рамках которого ГП «Кыргызкоргоосервис» переименовано в «Аскер Сервис» и наделено расширенными полномочиями.

Согласно документу, ГП «Аскер Сервис» становится официальным посредником при осуществлении всех экспортно-импортных и реэкспортных операций с продукцией военного, двойного и специального назначения. Через эту структуру будут проходить внутренние государственные закупки вооружения, военной техники, боеприпасов и специального снаряжения для нужд Вооруженных сил КР и других воинских формирований.

В ГП «Аскер Сервис» также переданы функции по развитию оборонно-промышленного комплекса страны, внедрению инновационных технологий и реализации программ импортозамещения.

Оно будет заниматься и обеспечением торгово-бытового обслуживания военнослужащих и членов их семей в гарнизонах и военных городках.

Для финансового оздоровления системы Минобороны поручено выделить средства на погашение кредиторской задолженности реорганизуемых ведомственных предприятий.