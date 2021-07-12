Правозащитники обратились к президенту. Просят провести общенациональный форум

Представители правозащитного центра «Бир дуйно» обратились к президенту Садыру Жапарову.

Они отметили, что новая стратегия развития страны в условиях рисков и бедствия до сих пор не представлена. Более того, ничего не предпринимается для налаживания партнерства и соблюдения прав и свобод человека в Кыргызстане.

Активисты напомнили, что неправительственные организации играют ключевую роль в формировании и внедрении демократических структур.

«Мы надеемся на равноправные диалоги, партнерские дискуссии и совместные программы для усиления гражданского общества без дискриминации и насилия. Мы уверены, что будут пересмотрены все законопроекты, принятые нелегитимным парламентом, мы разрабатываем стратегию судебных тяжб с парламентом для восстановления прав и свобод граждан в Кыргызстане. Люди первичны, власть вторична», — отметила глава правозащитной организации Толекан Исмаилова.

Она добавила, что «Бир дуйно» предлагает провести общенациональный форум для партнерства осенью 2021 года.