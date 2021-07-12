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Власть
Сюжет: COVID-19

В четырех городах КР дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно

В Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате и Караколе дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, вакцины Sinopharm сегодня доставят по всем регионам республики с соблюдением алгоритма распределения, транспортировки и хранения.

«Будет организована бесперебойная работа временных и мобильных прививочных пунктов с обеспечением необходимого штата медработников и соблюдением установленных требований по вакцинации», — сказала она.

Жылдыз Бакашова добавила, что для организации работы временных прививочных пунктов установят шатры в местах массового скопления людей в указанных городах — парках, площадях и других.

Она напомнила, что накануне в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm.

Ссылка: https://24.kg/vlast/200774/
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