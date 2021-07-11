Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран

Официальный веб-сайт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в день повторных выборов в местные кенеши, 11 июля, подвергся 130 кибератакам из 10 стран. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в целом во время выборов программно-технические системы работали бесперебойно.

«Во всех УИК техническое оборудование, АСУ работали исправно. Только на одном участке возникли проблемы со считывающей урной, и ее заменили. Наш сайт подвергся 130 кибератакам из 10 зарубежных стран. Система безопасности выстояла и ликвидировала их», — заключила Нуржан Шайлдабекова.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке прошли в БГК шесть партий, в Оше — четыре, в Токмаке — пять.