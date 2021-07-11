Повторные выборы. По подкупу поступило 11 заявлений и обращений

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов местных кенешей. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.

По его данным, в Токмаке зафиксировано девять фактов нарушений, два списаны в номенклатурное дело ввиду отсутствия состава проступка или преступления. В Оше − 5 и все направлены в ТИК, и 13 — по Бишкеку.

В Первомайском РОВД Бишкека зарегистрирован в ЕРПП эпизод по факту подкупа. У представителя одной из партий изъяты 20 тысяч сомов и списки избирателей. Начато досудебное производство.

В целом по фактам подкупа поступило 11 заявлений и обращений, по массовому подвозу — 3 и по порядку агитации, которая запрещена в день выборов, 3 сигнала.