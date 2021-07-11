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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Вопрос о снятии каких-либо партий с гонки не стоит

Вопрос о снятии с гонки партий «Онугуу-Прогресс» и «Эмгек» не стоит. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Тынчтыка Шайназарова, действительно, на отдельных участках в Бишкеке имел место подкуп избирателей, зафиксировано шесть фактов. «Но правоохранительные органы по этим эпизодам проводят следствие, и до его окончания ни ТИК, ни ЦИК не могут делать выводы о том, был ли подкуп и со стороны какой именно партии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ГКНБ выявил подкуп голосов со стороны партии «Эмгек». Агитаторов партии «Онугуу-Прогресс» также поймали на подкупе избирателей, сообщает ГУВД столицы.

Сегодня в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов местных кенешей.

Ссылка: https://24.kg/vlast/200666/
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