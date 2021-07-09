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Власть
Сюжет: COVID-19

Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава

Депутат парламента Наталья Никитенко высказалась на своей странице в Facebook о безответственности властей в борьбе с третьей волной COVID-19.

По ее словам, несмотря на бодрые заверения властей, ситуация только ухудшается.

«В день, когда мы превысили 1 тысячу 900 больных, нас заверяли, что это просто анализы за три дня. После этого цифра 1 тысяча 110 — 1 тысяча 200, сегодня — 1 тысяча 319 случаев. Смертность не снижается. Количество больных исчисляется тысячами. В больницах нет мест. Вакцины нет. Правительство только собирается ее закупить. А может, и нет. Даже нам подаренную вакцину уже долгое время не можем привезти. Нет самолета. Хотя руководители регулярно летают в командировки и на лечение самих себя. Мы сегодня хуже всех даже в нашем регионе. При этом наш министр во всеуслышание заявляет, что вакцины могут негативно влиять на здоровье людей», — заявила Наталья Никитенко.

Мы и так имеем большой процент скептиков, и если врач такое заявляет, то мы на краю гибели. Скоро мир будет обносить стеной нашу страну.

Наталья Никитенко
Депутат требует вернуть нормальное управление системой здравоохранения страны. «Необходимо поставить уже нормального министра, необходимо заставить штаб работать. Кабинет министров, аппарат президента, хоть кто-нибудь возьмитесь уже за дело, начните работать. Парламент и Генеральная прокуратура должны начать расследование этого преступления перед народом», — написала она.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/200450/
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