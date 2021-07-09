Повторные выборы. МВД обещает пресекать подкуп и административный ресурс

11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. МВД призывает всех соблюдать законность в ходе избирательного процесса.

Уточняется, что Министерство внутренних дел проводит необходимую оперативную работу по выявлению подкупа избирателей и предупреждает граждан, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

«Перед органами внутренних дел поставлена задача незамедлительно реагировать на все нарушения. Милиция должна пресекать любые противозаконные деяния, принимать оперативные решения согласно законодательству, осуществлять работу по профилактике правонарушений и преступлений, выполнять поставленные задачи. Подкуп, административный ресурс и другие нарушения закона недопустимы», — напомнили в МВД.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УВД Оша выявлен факт подкупа со стороны кандидата в депутаты одной из партий, участвующей в выборах местного кенеша. Он зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп голосов» УК КР и начато досудебное производство.

Ранее 24.kg сообщало, что задержанный является членом партии «Ынтымак» и братом кандидата в президенты Бабура Тольбаева.