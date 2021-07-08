Посольство США доставило оборудование для усиления безопасности границ КР

Сегодня во время церемонии в Пограничной службе ГКНБ КР посольство США в Бишкеке от имени управления по обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерных веществ Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США, также известного как NSDD, передало портативное оборудование для обнаружения и идентификации радиационного излучения на общую сумму более $170 тысяч.

Оно позволит пограничникам быстрее обнаруживать, идентифицировать и предотвращать незаконный оборот радиоактивных материалов на границах страны.

В церемонии вместе с временным поверенным в делах посольства США в Бишкеке Брайаном Стиммлером приняли участие заместитель председателя ГПС, полковник Данияр Сатимов, заместитель начальника отдела международного сотрудничества ГПС Руслан Бокоев и другие официальные лица Кыргызстана. Временный поверенный в делах Стиммлер сказал, что это новая веха в сотрудничестве между двумя странами в области ядерной безопасности, добавив: «Безопасные границы делают мир более безопасным, и Соединенные Штаты привержены поддержке Кыргызской Республики в деле защиты ее границ от глобальных угроз, которые затрагивают всех нас, таких как торговля людьми, контрабанда ядерных материалов, глобальные пандемии и международный терроризм».

Фото посольства США в КР. Передача оборудования

Сотрудничество США и Кыргызстана по предотвращению распространения ядерного оружия продолжается уже более десяти лет. В августе 2008 года в Бишкеке между Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики США и Государственной таможенной службой Кыргызской Республики был подписан меморандум о взаимопонимании, который утвердил сотрудничество по установке систем обнаружения радиоактивного излучения на 16 пунктах пересечения границы, которое было завершено в 2015-м.