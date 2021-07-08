Таджикистан запросил помощи ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном

Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Asia Plus.

Постоянный и Полномочный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов проинформировал членов Совета о ситуации на таджикско-афганской границе, говорится на сайте организации.

В частности, он рассказал о ситуации в приграничных районах, назвал численность солдат, перешедших границу.

Он отметил, что Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны.

«Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным. Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей», — сказал Хасан Султонов.

По его словам, в этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы».