Власти Турции и Кыргызстана похитили и во внесудебном порядке перевезли в Турцию проживающего в Бишкеке и имеющего двойное гражданство Турции и Кыргызстана Орхана Инанды. Данные действия включают в себя вопиющие нарушения международного и внутреннего права. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Орхан Инанды, директор сети престижных школ «Сапат» в Кыргызстане, стал последней жертвой ряда дел, в рамках которых спецслужбы Турции похищали и незаконно перевозили людей из разных стран мира.

Предположительно, жертвы связаны с движением базирующегося в США суннитского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена. Правительство Турции считает движение Гюлена террористической организацией, ответственной за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

«Похищение и незаконная транспортировка Орхана Инанды в Турцию из Кыргызстана еще раз демонстрирует циничное пренебрежение Анкарой верховенством закона в целом и основными нормами международного права, — отметил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Тот факт, что Инанды, гражданин Турции и Кыргызстана, мог быть похищен и пропал без вести на несколько недель на кыргызской земле только для того, чтобы быть незаконно вывезенным из страны спецслужбами Турции, предполагает, что власти Кыргызстана либо не желают, либо не способны противостоять Анкаре, либо прямо вступили с ними в сговор».

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило послу Турции Ахмету Садыку Догану дипломатическую ноту, в которой просило Турцию вернуть Инанды в Кыргызстан и гарантировать, что он не подвергнется жестокому обращению в заключении в соответствии с нормами международного права.

Как отмечают правозащитники, за последние пять лет множество мужчин, которые, по утверждениям турецких властей, были связаны с движением Гюлена и проживающие в странах по всему миру, были произвольно задержаны и насильно возвращены в Турцию. Там они заключены в тюрьму по ложным обвинениям в терроризме в нарушение процессуальных прав и международного права, защищающего основные права, включая свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, свободу убеждений и их выражения.

«Турецкое правительство должно немедленно предоставить информацию о месте содержания Инанды в Турции и обеспечить его скорейшее освобождение, — отметил Хью Уильямсон. — Пока Инанды находится под стражей, он должен пройти полное и тщательное медицинское обследование у независимого врача без присутствия сотрудников службы безопасности и получить срочный доступ к адвокату с целью скорейшего рассмотрения его дела судом. Кыргызстан должен принять меры для обеспечения безопасности и защиты прав своего гражданина и призвать к ответу тех, кто несет ответственность за его похищение, исчезновение и незаконный вывоз в Турцию».