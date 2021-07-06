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Власть

Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе беседы глава государства тепло поздравил первого президента с днем рождения и Днем столицы Казахстана, особо подчеркнув личный вклад Нурсултана Назарбаева в установление и укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между Кыргызстаном и Казахстаном. 

Садыр Жапаров пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и долгих лет жизни, а братскому народу Казахстана – мира и благополучия.

Ранее в рамках документального проекта «Штрихи к портрету» Нурсултан Назарбаев отметил, что за 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/200071/
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