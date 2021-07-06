Общественное обсуждение тарифной политики на электроэнергию завершится 15 июля

Общественное обсуждение тарифной политики в электроэнергетике завершится 15 июля. До этого времени граждане могут внести свои предложения. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности КР Миргуль Айдарова.

«Как известно, апрельская тарифная политика на электроэнергию не прошла, и мы предложили новую концепцию. Сейчас проходит общественное обсуждение. Оно закончится 15 июля. До этого времени все заинтересованные лица и потребители могут ознакомиться с проектом и внести свои предложения и замечания», — сказала Миргуль Айдарова.

Отметим, в июне Министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о среднесрочной тарифной политике на электрическую энергию на 2021-2025 годы.

В нем отмечается, что из-за маловодного периода и роста потребления дефицит электрической энергии на 2021 год ожидается в объеме до 3 миллиардов киловатт-часов, а действующие тарифы не покрывают себестоимость производства, передачи и распределения ресурса.

Минэнерго предлагает повышать тарифы поэтапно.

Сначала для населения предлагается установить тариф 1 сом 9,5 тыйына. Он будет увеличиваться ежегодно и к 2023 году составит 1 сом 48 тыйынов за киловатт-час. С 2024 года тариф будет корректироваться с учетом инфляции.

На осенне-зимний период будет установлен лимит в 1 тысячу киловатт-часов, при его превышении тариф составит уже 2 сома 52 тыйына.

В документе также расписаны тарифы для насосных станций, электрического транспорта, социальных и детских учреждений, религиозных организаций, промышленных, сельскохозяйственных, бюджетных и прочих небытовых потребителей, а также для субъектов майнинга, предприятий золоторудной промышленности, заводов и предприятий.