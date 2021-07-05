Азиатский паралимпийский комитет заинтересован сотрудничать с Кыргызстаном

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов и президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Абдулла Рашед аль-Усайми обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов отметил, что в стране функционируют 77 спортивных федераций, в том числе есть Паралимпийский комитет и параспортивные федерации.

В рамках принятой программы «Спорт Кыргызстан» предусмотрели открытие групп по перспективным паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в спортивных школах для детей и подростков. В 2019 году открыли семь групп в спортшколах и шесть групп на общественных началах.

Как отметил Маджид Абдулла Рашед аль-Усайми, организация заинтересована в реализации спортивных проектов в Кыргызстане, направленных на поддержку и развитие паралимпийского движения.

Одним из проектов может стать проработка обучающих программ на русском языке для тренеров параатлетов стран Центральной Азии.

Улукбек Марипов выразил заинтересованность в углублении двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества.