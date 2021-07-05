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Власть

Беспорядки в Бишкеке. Горсуд оставил Фарида Ниязова под стражей до 10 августа

Экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова оставили в Бишкекском СИЗО-1 до 10 августа. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, решение принял сегодня Бишкекский горсуд. Судьи удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры.

«В нем говорилось, что нужно допросить лидеров политических партий, участвовавших в митинге 9 октября, поэтому Фарида Ниязова следует попридержать в СИЗО. Но по закону так нельзя», — сказал юрист.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199930/
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